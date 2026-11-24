Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, non ha squalificato nessuno giocatore dopo la 12esima giornata di Serie A. Da segnalare, in chiave Inter, la terza sanzione comminata a Carlos Augusto, autore di un fallo meritevole di giallo nel finale della partita pareggiata contro l'Atalanta. Durante la quale, si legge nel referto, alcuni sostenitori della Dea hanno lanciato un accendino e due bottigliette sul terreno di gioco. Comportamento che costa alla società bergamasca 4mila euro di multa.