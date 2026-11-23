Mancano ancora dodici giorni a Italia-Finlandia Femminile, gara di ritorno del play-off che mette in palio un posto per il prossimo Mondiale in Brasile, ma a Taranto l’attesa è già enorme per questo appuntamento. Come sottolineato da Andrea Soncin, ct delle azzurre: "Samo stati travolti dall’entusiasmo della città - le sue parole riportate da Figc.it -. Taranto conosce il calcio, vive di calcio e c’è grande voglia da parte di tutte noi di essere qui il 5 dicembre. In queste ore sto respirando la passione che questa città sa trasmettere. Allo 'Stadio Iacovone' ci sono stato diverse volte da giocatore e qui ho sempre perso, perché l’ambiente che creano i tifosi è davvero capace di trascinare la squadra, che sta finalmente rinascendo e per questo faccio i complimenti alla società. Ho studiato la storia di Erasmo Iacovone e ho trovato tanti punti in comune con quello che le ragazze fanno quotidianamente a livello professionale, a livello di valori, impegno, sacrificio e perseveranza. Sono certo che i tarantini si ritroveranno nella nostra Nazionale e la speranza è quella di vivere tutti insieme una serata unica”.