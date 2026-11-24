La Gazzetta dello Sport offre un focus riguardo alle possibili scelte di Cristian Chivu in regia contro lo Stoccarda. Non ci sarà Calhanoglu, che oggi farà gli esami strumentali e salterà sia la gara coi tedeschi che le due col Genoa (il resto dipenderà dall'entità del danno). Non c'è nemmeno Zielinski, ancora alle prese coi problemi a un piede.

"A Bergamo, in vantaggio già 2-0 dopo mezz'ora, Chivu ha fatto entrare Sucic al posto di Calhanoglu nella posizione di play. Non è stata una novità assoluta: anche nel finale della scorsa stagione, quando mancava il direttore d'orchestra, lo aveva testato con profitto davanti alla difesa. Contro l'Atalanta l'idea non ha funzionato altrettanto bene ma potrebbe essere ripetuta, sempre che l'allenatore non decida di rilanciare Stankovic: domenica è entrato male sul 4-2, dopo che Mkhitaryan aveva chiesto il cambio sfinito, ma in precedenza il tanto atteso Jones aveva fatto persino peggio. È questo il principale

ballottaggio nel mezzo, perché difficilmente Barella verrà spostato dal ruolo di mezzala. La decisione verrà presa a ridosso della partita".

Nel frattempo, nonostante un ingresso non brillante contro l'Atalanta, Curtis Jones è in fase di rilancio per una maglia dal 1'. Ad oggi la rosea lo bolla come "una delle grandi delusioni di questo inizio di stagione".