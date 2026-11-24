I tifosi dell'Inter potranno seguire il match tra la Primavera di Emiliano Bigica e lo Stoccarda, valido per la quinta giornata della Fase Campionato della Youth League, in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7. L'appuntamento del 'KONAMI Women and Talent Center', antipasto pomeridiano prima della sfida di Champions League delle 21, è fissato per le ore 15.

IL CALENDARIO

1ª GIORNATA Real Madrid-Inter 3-0

2ª GIORNATA Inter-Club Brugge 1-1

3ª GIORNATA Inter-Shakhtar Donetsk 2-0

4ª GIORNATA Feyenoord-Inter 3-1

5ª GIORNATA - Mercoledì 25 novembre 2026, ore 15:00 Inter-Stoccarda

6ª GIORNATA - Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 16:00 Borussia Dortmund-Inter