Dopo i successi contro Shakhtar Dontesk e Feyenoord, l'Inter non vuole fermarsi e punta al tris contro lo Stoccarda, nella sfida inedita di domani sera a San Siro in Champions League. I tedeschi si trovano in zona playoff, un punto sopra i nerazzurri nonostante il 2-0 rimediato dal Galatasaray in Turchia. I campioni d'Italia hanno raccolto due vittorie e un pareggio negli ultimi tre confronti con squadre tedesche e gli uomini di Sebastian Hoeness si sono aggiudicati solo una delle nove trasferte in Italia. Numeri che tingono di nerazzurro le quote dei bookmaker: come riporta Agipronews, il segno «1» paga infatti 1,41 su William Hill e 1,43 su Betpassion, con il pareggio a 5,49 e il colpo esterno tedesco a 5,80. Il terzo NoGoal interista consecutivo nel torneo è in svantaggio, a 2,96, contro il Goal, indicato a 1,37. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, il 2-1 a 9,20. Se l'1-1 è fissato a 13,00, si sale a 35,00 per lo 0-1 a favore dello Stoccarda, come in casa della Juventus a ottobre 2024, proprio in Champions League, unico successo in Italia della formazione tedesca.