Considerando che dei cambi poco impattanti, della gente appagata, degli errori in fase difensiva, del portiere che non dà sicurezza e degli errori di gestione dell'allenatore ne hanno praticamente parlato tutti, allora mi tengo questo spazio per parlare del resto, giusto per completare il quadro horror di Atalanta-Inter 4-4. Siamo già alla vigilia della Champions, ma un passo indietro a domencia sera è doveroso.

No, non è normale quanto accaduto durante Atalanta-Inter a livello arbitrale. E per fortuna che, dopo qualche moviola azzardata, qualche voce si è staccata dal coro anche a livello mainstream. Troppo decisivi gli episodi che hanno visto l'arbitro Maresca (sempre lui!) protagonista in negativo. Ma non basta dire in negativo: bisogna specificare in negativo per l'Inter. Zappacosta ammonito? Follia. La sua è una gomitata deliberata con il pallone che rotolava verso l'angolino (no: non era fermo), quindi da rosso diretto. Giallo? Bene. Pochi minuti dopo, lo stesso Zappacosta ferma una ripartenza di Jones con uno step-on-foot: ammonizione codificata, sarebbe stata la seconda. Nulla.

E arriviamo al rigore del 4-4 fischiato contro Bastoni. Braccio alto? Scomposto? Negligente? Niente di tutto questo. Trattasi di contrasto aereo, con un giocatore che salta di spalle e l'altro che gli sta sulla groppa. Non sarà fallo dell'atalantino, ma bisognerebbe spiegare che qui parliamo di elevazione e per elevarti devi giocoforza allargare le braccia. Dunque movimento "congruo" e "naturale" con palla "inattesa", come amano spiegarci quando i rigori al contrario non vengono assegnati all'Inter (Ricci, Pongracic, Lobotka, Olivera...).

L'Inter avrà pure ballato in difesa nell'ultima mezzora, ma avrebbe comunque meritato di ottenere i 3 punti. Ora restiamo in silenzio a pensare alla Champions e intanto abbassiamo le serrande. Chiuso per furto.