Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro il Como.

"Grandissima partita e vittoria preziosissima. Ha giocato una garnde partita, attenta, precisa, agonisticamente perfetta. Da squadra, quella che è mancata in questo inizio stagione. C'era qualche problema, l'Inter vista dopo il derby è un'Inter tornata squadra. I giocatori si aiutano, si raddoppiano le marcature, si attacca e si difende tutti insieme. Tutti si sacrificano. Questa Inter ha dimostrato di non avere la pancia piena".