Secondo quanto riportato dall'ANSA, è stata una notte movimentata per Leo Ostigard. Il difensore del Genoa è stato colpito da un improvviso attacco febbrile, accompagnato da un forte mal di testa, che ha reso necessario il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova nel cuore della notte.

Il centrale norvegese è stato preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua équipe. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto hanno dato esiti rassicuranti, escludendo problematiche cliniche di particolare rilievo. Ostigard, tra i migliori nella trasferta di Reggio Emilia vinta dal Genoa contro il Sassuolo, resterà comunque in osservazione anche per la giornata di oggi. Sabato sera il Genoa sarà a Milano per affrontare l'Inter in campionato, mentre martedì replicherà, sempre al Meazza, in Coppa Italia.