La partita di Bergamo tra Atalanta e Inter ha fatto suonare un ulteriore campanello d'allarme ad Appiano Gentile. Nonostante quattro punti in più rispetto allo scorso anno, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono le avvisaglie di un cedimento strutturale e una serie di problemi che allenatore e dirigenti stanno provando a risolvere.

"La questione mentale è sempre in cima al dibattito interno: la cosiddetta sindrome della vittoria, preconizzata in estate dal presidente Marotta, si insinua di tanto in tanto nelle gambe dei giocatori, che hanno smarrito la ferocia agonistica dello scorso anno e tendono a rilassarsi nella comodità del gioco - riporta il quotidiano - Il tema è centrale. Centrale, già, come il ruolo di leader della difesa che per un motivo o per un altro non è stato ancora assegnato: Chivu ha finora alternato in mezzo al terzetto Akanji, Bisseck, Stones e Bastoni senza quasi mai ottenere la necessaria stabilità. Proprio la prolungata assenza di Stones, che era stato ingaggiato per migliorare il reparto in termini di esperienza e personalità, ha lasciato un vuoto enorme, che l'evidente involuzione di Akanji ha aggravato: in 16 partite tra Italia ed Europa sono stati incassati 9 gol in più dell'anno scorso. A oggi la società non prevede di tornare sul mercato a gennaio ma ha cominciato a scrutare il panorama delle occasioni. Non si esclude nulla. E in prospettiva dell'estate prossima si prevede un corposo investimento nel settore, magari per un profilo giovane come il laziale Provstgaard. Aver rinunciato a rinforzare la difesa con un trascinatore (è stato cercato a lungo l'argentino Romero che costava troppo) magari è stato un errore".

Verso lo Stoccarda, anche per queste incertezze, ci saranno diverse novitàù. "La linea difensiva dovrebbe essere composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Prima o poi la formula giusta uscirà, dalla giostra delle combinazioni possibili", chiosa la rosea.