Da un'analisi del Corriere dello Sport diventa evidente come, in questo momento, a fare la differenza per la classifica di Serie A sia la percentuale di gol subiti dall'Inter in relazione alle occasioni concesse.

In attacco, infatti, "i 32 gol all’attivo in campionato, secondo miglior attacco dietro alla Roma, corrispondono sostanzialmente al volume delle occasioni create. Il saldo xG è di -0,35, praticamente zero: le reti che potevano arrivare, in effetti, sono arrivate tutte". C'è però una questione di efficienza. "Delle 32 reti complessive, 23 sono state utili ai fini del risultato, il 71,8%. Per la Roma 20 su 36 sono state sufficienti a portare sempre a casa punti (giallorossi imbattuti, al pari della Lazio), tutte le altre sono gioia per gli occhi dei tifosi giallorossi. Per la Lazio sono 19 su 28 i gol indispensabili per costruire il primo posto a quota 32. Ragionando in termini di media: i gol fondamentali dell’Inter hanno fruttato in media 1,26 punti, quelli della Roma 1,50 e quelli della Lazio addirittura 1,68".

Cambia tutto, invece, per quel che riguarda la difesa. "L’xG a sfavore per ogni tiro è infatti lo stesso per Inter e Roma (0,11), leggermente più basso per la Lazio (0,10) ma siamo lì. Cambia completamente il saldo, però. Biancocelesti e giallorossi hanno incassato almeno 5 gol in meno rispetto al previsto, secondo il modello degli Expected Goals. L’Inter, invece, ha sempre pagato a caro prezzo ogni minimo errore: oltre 3 gol al passivo in più sul groppone".