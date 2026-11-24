Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla partita tra Inter e Stoccarda: i tickets sono acquistabili online attraverso il sito ufficiale inter.it/tickets. Per chi preferisce acquistare il tagliando direttamente allo stadio, le biglietterie nei pressi di San Siro saranno aperte dalle ore 18 di mercoledì.

I cancelli dell’impianto apriranno invece alle ore 19. Considerato il grande afflusso previsto, il club raccomanda ai tifosi di presentarsi con anticipo, possibilmente in prossimità dell’orario di apertura, per agevolare le operazioni di ingresso.

L'Inter ricorda anche la nuova numerazione degli accessi. Non sono più presenti gli ingressi dal numero 7 al numero 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono inoltre previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte al termine della partita durante il deflusso.

Le persone con disabilità potranno accedere attraverso la PC4, situata accanto all’ingresso 11. Sul biglietto è indicato l’ingresso consigliato per ciascuno spettatore. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un obbligo: sarà quindi possibile utilizzare anche altri accessi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole. Sono previste, tuttavia, tre eccezioni: l’ingresso 2 è obbligatorio per il Secondo Verde, il numero 3 per il Terzo Verde e il 15 bis per il Terzo Blu, riservato al settore ospiti.