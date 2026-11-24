L'interesse dell'Inter per Gustavo Varela è reale e tangibile, visto che anche ieri sera, per la quarta volta in questa stagione, il diesse Dario Baccin è andato ad osservarlo dal vivo al Brianteo, nella partita in cui l'attaccante portoghese ha segnato una doppietta che ha steso la Fiorentina. Lo conferma Fabrizio Romano, nell'intervento sul suo canale Youtube, aggiungendo che Napoli e Juve sono da tempo sulle tracce dell'ex giocatore del Benfica. Il club partenopeo ha incontrato più di una volta, nella persona di Giovanni Manna, gli agenti del ragazzo, mentre i bianconeri hanno avuto dei contatti.

A differenza di queste due società, spiega l'esperto di mercato, l'Inter ritiene di essere al completo in attacco per questa stagione, almeno per ora, poi bisognerà capire se farà un'eccezione anticipando a gennaio un investimento che vorrebbe fare la prossima estate. Attenzione, però, perché il Monza potrebbe decidere di venderlo già in inverno per una cifra vicina ai 30-35 milioni di euro, bonus compresi.