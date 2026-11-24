Prima il rigore, poi un magnifico colpo di tacco sotto la curva. Gustavo Varela continua a prendersi il Monza e i suoi numeri iniziano a fare rumore anche fuori dall'Italia. Con la doppietta di ieri sera nel 3-0 alla Fiorentina, il portoghese ha raggiunto quota 10 gol nelle prime 11 presenze in Serie A: negli ultimi cinquant'anni soltanto Vincenzo Montella e Diego Milito erano riusciti a fare altrettanto. Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione alla Juventus, aveva impiegato tre partite in più per arrivare in doppia cifra. Varela, grazie alla rete di tacco su assist di Matteo Pessina, è già salito a undici centri.

Obiettivo Monza

Il rendimento del classe 2005, cresciuto nel Benfica, ha inevitabilmente attirato l'attenzione delle principali società italiane ed europee, come sottolinea il Corriere della Sera. La prossima settimana Héctor Peris, agente del giocatore e CEO di Leaderbrock Sports, sarà in Italia per incontrare la dirigenza del Monza e valutare le opportunità sul tavolo. La volontà del club brianzolo è stata ribadita dall'amministratore delegato Mauro Baldissoni a Sky Sport: "L'obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione". Alla vigilia della sfida con la Fiorentina, anche Ivan Juric aveva affrontato il tema di una possibile cessione: "Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene". Parole che lasciano aperta la porta a eventuali valutazioni, pur senza modificare la priorità del Monza: trattenere il proprio talento almeno fino al termine del campionato.

L'Inter studia la formula per gennaio

Tra le società maggiormente interessate c'è l'Inter, che sta seguendo Varela con grande attenzione. In tribuna durante la partita contro la Fiorentina erano presenti il direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin e il suo collaboratore Simone Lo Schiavo. Per Baccin si è trattato della quarta osservazione dal vivo: il club monitora il portoghese da vicino, fin dal suo debutto in Serie A, quando aveva segnato proprio contro l'Inter a San Siro. L'operazione potrebbe diventare soprattutto un'opportunità per giugno, ma i nerazzurri valutano anche la possibilità di anticipare i tempi. Una delle formule allo studio sarebbe quella di bloccare il giocatore già a gennaio, lasciandolo in prestito al Monza fino alla conclusione della stagione.

Concorrenza alla finestra

La concorrenza, però, non manca. Il Napoli conosce il profilo del giovane attaccante e ha già avuto contatti con il suo agente, anche se la strada resta complicata. La Juventus continua a seguirlo, ma al momento il suo interesse appare meno concreto rispetto a quello nerazzurro. Anche all'estero Varela ha iniziato a suscitare curiosità: nelle ultime settimane osservatori di Barcellona e Arsenal sono stati allo stadio per valutarne da vicino le prestazioni. Per ora, entrambe le società si sono limitate a monitorarne la crescita. Il futuro del portoghese resta tutto da scrivere, ma il suo exploit ha già acceso il mercato.