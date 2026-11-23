Segnare una tripletta e uscire dal campo con lo sguardo cupo. Sembra incredibile, ma è andata così ieri sera a Bergamo per Pio Esposito, grande protagonista di una partita che l'Inter non è riuscita a vincere contro l'Atalanta, gettando al vento due reti di vantaggio nel finale. Ai microfoni di Sky il centravanti si esprime così: "Si fa fatica a spiegarselo, non l'abbiamo mai chiusa definitivamente, gli abbiamo dato modo di riaprirla due volte. Qualcosa è andata storto".

L'impressione è che approccio e gioco siano stati buoni, ma ci sia stata sempre fragilità nella fase difensiva.

"Purtroppo questo è oggettivo visto che abbiamo preso quattro gol, ma al contempo non si tratta solo dei 5 difensori, del centrocampo o dell'attacco. Bisogna limare i dettagli tutti insieme e da domani (oggi, ndr) ci rimetteremo ad analizzare quanto accaduto".

Come ti spieghi che riusciate a creare così tanto e basti poco per vanificare quanto prodotto?

"Non so dirtelo a caldo, creiamo sempre tanto perché abbiamo giocatori con qualità e accompagniamo in tanti la manovra. Ma bisogna mantenere il risultato, non permettere che venga riaperto perché poi qualunque cosa può succedere".

C'è una cosa di cui bisogna parlare: la tua tripletta. Che emozione ti lascia?

"Sicuramente è una bella cosa ma faccio fatica a godermela, ci siamo fatti portare via due punti alla fine e il pensiero onestamente è quello che non abbiamo portato la vittoria a casa".

Quinta partita consecutiva in gol, stiamo vedendo il miglior Pio?

"Spero che non sia a 21 anni il miglior Pio, spero che lo sia giorno dopo giorno. Ma soprattutto spero che i gol possano portare alla vittoria".