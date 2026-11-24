Pochissimi dubbi sull'MVP in Atalanta-Inter per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Pio Esposito spazza via la concorrenza grazie a una storica tripletta. Al secondo posto il suo partner d'attacco, Marcus Thuram. Al terzo ecco Pepo Martinez, che ha cercato di evitare la rimonta senza successo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 9.24%

Pavard 0.64%

Bastoni 0.48%

Carlos Augusto 0.80%

Spence 0.64%

Barella 4.14%

Calhanoglu 0.64%

Mkhitaryan 0.80%

Dimarco 0.32%

Thuram 14.17%

Esposito 66.72%

Sucic 0.64%

Akanji 0%

Jones 0.16%

Stankovic 0.48%

Lautaro 0.16%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 16 PARTITE:

CARLOS AUGUSTO 19 PT.

THURAM 18 PT.

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 15 PT.

BARELLA 14 PT.

SPENCE 13 PT.

ESPOSITO 10 PT.

PROVEDEL E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

J. MARTINEZ, BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.

ZIELINSKI 2 PT.

MKHITARYAN 1 PT.