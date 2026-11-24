Alla vigilia di Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions, Nicolò Barella si è soffermato ai microfoni di Inter TV per un'intervista flash in cui ha spiegato cosa dovrà fare la squadra di Cristian Chivu per conquistare i tre punti: "Dovremo recuperare tutte le energie possibili perché sappiamo che lo Stoccarda è una squadra intensa e fisica. La cosa più importante sarà mettere in campo la nostra miglior versione", le parole del centrocampista sardo.