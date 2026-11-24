Il pareggio di Bergamo, arrivato dopo essere stati a lungo e più volte in vantaggio, ha riaperto il capitolo sulle incertezze dell'Inter nella stagione in corso. E secondo il Corriere dello Sport anche il tecnico ha le sue colpe.

"L’Inter contro l’Atalanta, nonostante fasi di evidente dominio, ha tirato troppo in fretta i remi in barca - si legge -. L’allenatore da questo punto di vista ha sicuramente le sue responsabilità, anche per alcune scelte fatte (su tutte quella di mandare in campo a gara in corso ben quattro giocatori appena rientrati da infortunio), ma questo è un fattore che si aggiunge all’analisi e che la completa. Le prossime gare aiuteranno a capire se nella testa del tecnico c’è una nuova gerarchia, considerando che Akanji non dà più le garanzie dell’anno scorso da centrale e che Stones finora è stato fortemente rallentato dalla questione fisica. Legittimo, fino a prova contraria, attendersi anche il rientro nelle rotazioni di Bisseck, che nelle ultime due di campionato ha collezionato zero minuti".