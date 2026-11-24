Lautaro Martinez sarà di nuovo in panchina, domani contro lo Stoccarda. Almeno all'inizio, quando a giocare saranno i titolari scelti da Cristian Chivu e dallo staff tecnico. "L'idea di Chivu, concordata con lo staff medico e con lo stesso giocatore, è di reinserire il capitano per gradi, nell'obiettivo di scongiurare una ricaduta", è quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

"In fondo la coppia composta da Pio Esposito e Thuram ha dato ampie garanzie anche a Bergamo. E salvo cambiamenti dell'ultim'ora verrà confermata in Champions League a San Siro - secondo la rosea -: Lautaro potrebbe aumentare il minutaggio per poi tornare titolare sabato in campionato contro il Genoa",