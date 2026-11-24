Il 2026 calcistico di Hakan Calhanoglu potrebbe essere finito qui. Come riporta Tuttosport, "il regista negli ultimi due anni, ultimo ko compreso, ha subito ben 12 infortuni di natura muscolare - quest'ultimo è il secondo stagionale - motivo per cui è impensabile che l’Inter affretti un suo rientro in campo prima del previsto –, discorso che dovrà valere anche lato giocatore, per evitare rischi inutili – e che fa presupporre quindi – dopo 34 partite saltate in circa 24 mesi - che possa tornare a dirigere la mediana nerazzurra solo nel 2027". Un altro ko che influirà anche sul discorso rinnovo, che in società vorrebbero chiudere prima di Natale.

Si apre intanto un capitolo centrocampo già contro lo Stoccarda. Zielinski ha lavorato anche ieri a parte, oggi si capirà se potrà esserci. Stankovic è il naturale sostituto di Calhanoglu, ma è appena tornato da un infortunio e a Bergamo è entrato male. Lo stesso vale per Jones, oggi in ballottaggio con Mkhitaryan come mezzala, mentre Barella resta insostituibile. Il regista dovrebbe quindi essere Sucic, come a gara in corso a Bergamo. Plausibile la convocazione di Kaczmarski dall'U23.