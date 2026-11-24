Spalti del Brianteo pieni di addetti ai lavori ieri per la partita tra Monza e Fiorentina. Oltre al direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin, erano infatti presenti anche il suo omologo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli e Marco Di Vaio, DS del Bologna, che ha monitorato da vicino due giocatori della squadra di Ivan Juric, vale a dire l'attaccante Leonardo Colombo e il centrocampista di scuola Inter Ebenezer Akinsanmiro. A rivelarlo è Nicolò Schira. Ricordiamo che il nigeriano è arrivato in Brianza con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni.

🚨 Excl. - #Bologna's sporting director (Marco #DiVaio) was yesterday at Brianteo Stadium to monitore the midfielders Leonardo #Colombo and Ebenzer #Akinsanmiro during the game between #Monza and Fiorentina. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 24, 2026