Ha fatto discutere e sta facendo ancora discutere l'episodio del rigore concesso da Fabio Maresca ieri sera in Atalanta-Inter per il fallo di mano di Davide Zappacosta sulla linea di porta. Situazione che avrebbe potuto portare a un'espulsione ma che nella sua rubrica per la Gazzetta dello Sport l'ex arbitro Giampaolo Calvarese interpreta diversamente: "Partiamo dal primo tocco di Zappacosta, anche ammettendo in astratto sia punibile, non può essere equiparato a una parata deliberata. Quindi niente cartellino rosso. Per quanto riguarda il successivo tocco con il gomito, Zappacosta non sottrae il possesso del pallone a Esposito, che si trova più distante rispetto a Sportiello. Pertanto, anche nel secondo caso il cartellino rosso non sarebbe stata la decisione corretta".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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