Le telecamere di DAZN, tramite il format Bordocam, hanno ripreso il clima di grande tensione vissuto in campo e in panchina durante le fasi finali di Atalanta-Inter, facendo emergere come sempre dialoghi e reazioni dei protagonisti nei momenti più concitati della partita.

Il primo episodio riguarda Lautaro Martinez che se la prende con Spence per non aver allontanato prima il pallone sulla linea di fondo. Poco dopo, dalla bandierina, l'Atalanta rientra in partita con il gol del 2-3. "Perché non la butta via prima?", le parole del Capitano durante le ultime fasi del suo riscaldamento.

Il rigore e il gol del 4-4 dell'Atalanta

Ma è soprattutto dopo il fischio del rigore che ha portato al 4-4 dell'Atalanta che la tensione in casa nerazzurra diventa evidente. Chivu si arrabbia per il pallone che arriva a De Ketelaere e si rivolge alla propria panchina: "Ma come fa a passare quella palla?", le parole del tecnico dopo il fischio di Maresca.

Mario Cecchi, rivedendo l'episodio del penalty assegnato, invece manifesta tutto il proprio disappunto per il rigore. "Guarda che rigore dà, guarda che rigore dà". Protagonista delle proteste è in campo Bastoni che cerca di spiegare a Maresca la propria posizione sull'episodio contestato: "Ma come faccio Mare a evitarlo, come faccio a evitarlo se ha le mani qua (indicandosi le spalle, ndr)?".

Nel tentativo di consolare il compagno interviene anche Pepo Martinez che gli dice: "Oh, la prendo". Ma Kessie non sbaglia e fa 4-4. La rabbia di Chivu, però, era già esplosa prima ancora che il rigore venisse calciato e trasformato. Il tecnico nerazzurro, rivolgendosi alla panchina, si lascia andare a uno sfogo: "Ma si può buttare via così una partita?".

Dopo la trasformazione del penalty, Pepo Martinez non riesce a trattenere la propria amarezza ed esclama: "E' una vergogna". La tensione prosegue anche dopo il fischio finale. Il portiere nerazzurro corre immediatamente verso la panchina per protestare contro il cartellino giallo mostrato a Zappacosta e ripete più volte, visibilmente arrabbiato: "Vergognatevi".