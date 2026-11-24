Cuore giallorosso, ma sempre con equilibrio. Zbigniew Boniek rimane un fine conoscitore del pallone e nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera non si lascia andare a facili entusiasmi nonostante una classifica che inviterebbe a farlo, preferisce piuttosto rimanere con i piedi per terra attribuendo comunque meriti e fiducia alla squadra di Gian Piero Gasperini.

Sulla carta...

“Sinceramente non mi aspettavo una partenza simile da parte della Roma - ha detto Boniek -. La squadra trae beneficio dal lavoro dell’anno scorso, Gasperini ha plasmato la Roma, facendo cose straordinarie con una buona rosa, che però potrebbe essere migliorata. Il gioco è da prima della classe. L’Inter sulla carta rimane la favorita per lo scudetto, ma nel calcio tra teoria e pratica c’è una distanza enorme e Roma e Lazio viaggiano ad alto ritmo“.