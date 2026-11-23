"L'Inter ha buttato via la partita a Bergamo. Che la squadra si specchi troppo è un dato di fatto, una cosa negativa dentro la natura dei calciatori che fanno un calcio che produce tante occasioni e tanti gol. Nei pro e contro, l'Inter non specula e gioca per vincere 3-1 o 4-2, non 1-0. L'anno scorso è stata la quarta miglior difesa del campionato, eppure ha vinto lo scudetto". Così Lele Adani, ripensando ad Atalanta-Inter 4-4, nel tradizionale appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'.
Una giocata negativa che è lo specchio dell'anima dell'Inter
"Al 71', sul 3-1, Krstovic va a pressare Spence che aveva il dubbio di dove andare a prendere l'aperitivo - dice scherzando Adani -. Stava pensando a quello, si è addormentato disconnettendosi dalla situazione. Regala il calcio d'angolo, poi Martinez sventa il pericolo e sul secondo corner arriva il 3-2. Questa cosa non ha cambiato la partita nemmeno col 4-2. Pensate a come una cosa negativa possa contagiare la squadra. Ma Spence è l'ultimo arrivato all'Inter, questo dimostra che i nuovi fanno le stesse cose dei vecchi. L'Atalanta era morta, in difficoltà, e l'Inter le ha dato una mezza possibilità che ha colto. L'Inter ha rischiato col fuoco, nella sua natura ha la qualità che le permette di fare gol ma anche il difetto di concederlo. Non conta più il sistema di gioco o chi gioca perché tutti sentono questo pericolo, che non nasce dal merito degli avversari. Il demerito dell'Inter è palese, a tratti, in Serie A. Ed è una cosa che non te la puoi concedere con 3-4 squadre, infatti col Milan ha perso. Il peggiore nemico dell'Inter rimane l'Inter stessa".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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