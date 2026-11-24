Fabio Cannavaro è stato protagonista di una lunga chiacchierata con Betsson.Sport, durante la quale ha risposto alle domande, anche scomode, di nove content creator. Tra queste, il Pallone d'Oro 2006 ha ripensato anche alla sua parentesi negativa vissuta all'Inter: "Non è stata la peggior esperienza della mia carriera dal punto di vista professionale - precisa l'ex difensore -. Sono arrivato a Milano e stavo benissimo, stavo veramente bene. A livello di prestazioni sì perché è successa una cosa a Como, nel mese di ottobre: l'infortunio per cui perdemmo un mese solo per capire che era una frattura da stress. Fino a quando al fisioterapista non venne l'idea di mandarmi a fare una semplice radiografia che evidenziò nove fratture, di cui una scomposta. Io nel frattempo andavo avanti a giocare prendendo il classico antinfiammatorio. Per due anni ho avuto un coltello dentro la tibia, ogni volta che mettevo il piede a terra sentivo una fitta impressionante. Mi è dispiaciuto perché all'Inter ho avuto un rapporto eccezionale con i magazzinieri e i fisioterapisti. A un certo punto, ho provato a risolvere questo problema andando da dei professionisti, prima a Parigi e poi a Udine. Andai pure in Israele, da un dottore dell'esercito perché hanno una casistica molto alta di fratture da stress; mi cambiò la frequenza della magnetoterapia. Dopo l'Europeo, parlando con Mancini, gli dissi che non sarei rientrato prima di essermi rimesso a posto. Feci tre mesi col preparatore facendo cyclette e forza. E' un rammarico della mia carriera perché giocare a San Siro per l'Inter era sicuramente una bella esperienza. A livello professionale, sono i due anni dove ho dato meno sul piano delle prestazioni".
La Champions un altro rammarico.
"E' la Coppa che mi manca. Nel 2003 eravamo convinti di passare (col Milan, ndr), è stata una delle delusioni più grandi. Non abbiamo perso, abbiamo fatto due pareggi. Il calcio è fatto di episodi, magari a campi invertiti sarebbe cambiato il risultato. Se pesa sulla mia carriera? Ho vinto altre cose che hanno azzerato tutto. Il Mondiale ti fa passare dall'essere un giocatore forte a leggenda. Me ne sto rendendo conto col passare del tempo, soprattutto quando vado all'estero".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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