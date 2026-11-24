Vigilia in casa nerazzurra. L'Inter di Chivu, dopo il 4-4 folle di Bergamo contro l'Atalanta, vuole ripartire subito. Appuntamento domani sera a San Siro per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Le ultimissime da Appiano Gentile con l'inviato di FcInterNews, Simone Togna, al termine delle conferenze stampa di Chivu e Barella.
Sezione: Focus / Data: Mar 24 novembre 2026 alle 15:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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