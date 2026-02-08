Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la manita rifilata dall’Inter al Sassuolo.

"Avevo paura del Sassuolo, ma l'Inter ha giocato una partita clamorosa. Dimarco continua ad essere fantastico, merita un 9 in pagella anche questa volta. Bellissimo anche il gol di Luis Henrique, anche chi lo ha criticato oggi credo sia felice. Ha sempre giocato con attenzione, disciplina, impegno e dedizione nonostante le critiche e i dubbi sulla sua bravura".