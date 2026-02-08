Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "E' stata una partita con tanti spunti, anche positivi. Sapevamo di affrontare un livello alto, devi sperare che l'Inter non faccia tutto bene. Diversi aspetti non sono andati come volevamo, il risultato è pesante ma bisogna portarci a casa le cose positive. Per esempio il primo tempo di altissimo livello e a tratti con tanto coraggio. Riempire le partite e i ritmi contro questi avversari è difficile. Potevamo fare meglio oggi, ma nel primo tempo la prestazione c'è stata. Non siamo stati bravi nelle situazioni di palla inattiva, merito anche dell'Inter".