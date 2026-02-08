Marco Baroni, tecnico del Torino, è tornato in conferenza stampa sul pari di ieri sera contro la Fiorentina: "Avevamo solo un centrocampista in panchina e chi era in campo ha lavorato tanto, facendo pressione. Giocare dopo 48 ore dalla Coppa Italia non ci ha aiutati, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo una gara intensa contro l'Inter", ha detto.