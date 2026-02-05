Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Partita amministrata che non ha regalato grandi emozioni. Bello il cross di Kamatè per l'1-0 di Bonny, bravo Diouf nell'azione del secondo gol. Era prevedibile la partita con una squadra sperimentale. Bravi Kamatè e Cocchi, hanno giocato bene, soprattutto Kamatè".