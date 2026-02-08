Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga contro l'Inter. Di seguito le sue parole raccolte dall'inviata a Reggio Emilia.

Te la sei giocata troppo?

"É uno dei punti su cui dobbiamo lavorare e crescere. Ci fa capire quanto è difficile questo campionato ma anche quanto cose abbiamo fatto di buono. Quando trovi questo livello i difetti vengono enfatizzati. Sono contento del primo tempo e di come siamo stati nella partita, a volte però bisogna saper riconoscere la partita e capire che non puoi avere questi ritmi contro questi avversari. Sono tutte cose che caratterizzano le squadre forti e mature".

Cosa è successo con Matic?

"Difficile quando si è in campo su certe situazioni, bisogna saper accettare le decisioni e resistere ad avversari che hanno un livello altissimo. Oggi usciamo con una sconfitta pesantissima ma sappiamo che è un campionato difficile per noi".

Il Sassuolo ha un problema col portiere?

"Lavoriamo per crescere e migliorare, noi abbiamo giocatori con grande potenziale e che vogliono dimostrare le loro qualità. Non sempre diamo continuità, è normale commettere errori ma a me piace analizzare le partite nel complesso".

Fcin - Cos l’ha colpita di più dell’Inter?

"É una squadra importante che in tanti anni ha acquisito consapevolezza, ha un ritmo alto e puoi solo sperare che non concretizzino, sanno come portare a casa le partite, complimenti all’inter e a Chivu che sta facendo un ottimo lavoro".