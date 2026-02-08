Un successo roboante e pesante, contro un Sassuolo che inizia a mille all’ora ma poi si scioglie come neve al sole sotto i colpi dell’Inter che trafigge i neroverdi per 5-0. Così Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, analizza l’esito di questo match ai microfoni di Sky Sport:

L’Inter sembra mettere un ingrediente nuovo di partita in partita, stasera è stata capace di essere letale nei momenti giusti. Questo fa sì che portate a casa le partite con autorevolezza.

“Testimonia la crescita e la maturità, la capacità di capire i momenti della partita e reggere la pressione avversaria nei primi minuti. Dovevamo capire anche come trovare concretezza sotto porta, al primo tiro l’abbiamo sbloccata. Sono quelle piccole cose che fanno la differenza. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà all’inizio con quelle verticalizzazioni, ma abbiamo capito i momenti e siamo riusciti a raddoppiare”.

Ora c’è un margine con le altre, cosa serve per gestirlo?

“Riconoscere il momento, la nostra crescita, cosa abbiamo fatto di buono in questi due mesi e mezzo. Ma anche da inizio stagione, perché abbiamo avuto momenti dove non siamo riusciti a essere dominanti. Ma continuiamo a lavorare e stare sul pezzo, mantenendo piedi per terra e umiltà. Ci sono tante squadre in ballo per i primi posti, vedremo come saremo messi a marzo-aprile. Abbiamo una voglia matta di essere competitivi e lo vogliamo fare con lavoro, gestione delle energie, con la maturità ritrovata e con la fame che non deve mai mancare”.

Il prossimo step della squadra è sapere gestire le vostre pari come struttura?

“Serve prima di tutto capire che non siamo perfetti e possiamo essere messi in difficoltà. Ma siamo consapevoli di quello che vogliamo essere e abbiamo ancora margini di miglioramento. Le partite sono quelle che sono, a volte le porti a casa senza grandi prestazioni e a volte le perdi con le prestazioni. Il campionato è una maratona, serve fare tre punti e non importa con chi. Manca ancora tanto a fine stagione, ci sono tanti punti in palio; noi dobbiamo essere la nostra migliore versione, consapevoli che quello che portiamo in campo a volte basta e a volte no. Ma sempre a testa alta e schiena dritta, con la consapevolezza di essere l’Inter e di voler essere competitivi fino a maggio”.