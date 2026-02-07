Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato del rigore concesso nel recupero al Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita.

"Io non so più che dire, non sappiamo cosa è chiaro errore, se dobbiamo calpestare o meno il piede. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più, siamo stati ingenui, ma non so più niente, non so che sport sto allenando", le sue parole.

"Ha detto bene un mio collega dello staff, si protesta su tutto, vogliamo sempre un vantaggio su questo regolamento distorto. Con Massa non ci ho parlato a fine partita. In campo mi sono arrabbiato con i miei ragazzi, su quello posso migliorare - ha aggiunto -. Riguardandolo il rigore mi lascia l'amaro in bocca e ti fa veramente disamorare".