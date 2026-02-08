Dopo la vittoria in Coppa Italia valsa la semifinale, l'Inter torna in campionato e riparte da Reggio Emilia, dove affronterà a breve il Sassuolo di Fabio Grosso. Sfida che i nerazzurri dovranno affrontare senza tifoseria, fermata dopo i fatti d Periodo di Cremona cui torna a parlare anche l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali che a DAZN presenta così il match contro i vicecampioni d'Italia.

Capitolo Tarik Muharemović. Ne parlerete oggi con l'Inter anche se il mercato è finito?

"Il calciomercato è finito settimana scorsa per cui abbiamo avuto modo di parlare con tante squadre, non aspettiamo la giornata di oggi per farlo. Su Muharemović ci sono state delle richieste, non c’è nessun tipo di rapporto di confronto con la Juventus, abbiamo solo una percentuale da dare a loro quando venderemo il giocatore. Ma l’unico pensiero di oggi su questo ragazzo è quello di farlo crescere e maturare. Sappiamo che ha qualità importanti, lo sanno anche gli altri club però essendo ancora molto giovane dobbiamo dargli il tempo per esprimersi e arrivare al meglio di quello che possono essere le sue qualità".

Per fare l’ulteriore step è necessario vincere con una big?

“Beh, sarebbe fantastico riuscire ad ottenere qualche punto contro un club importante come l’Inter. Sarà molto complicato ma dobbiamo provarci perché il nostro compito è quello di non sbagliare assolutamente nulla quando si incontrano club come questo. Sappiamo le difficoltà che ci sono, poi che battere eventualmente l’Inter sia un ulteriore step questo è certo, ma dobbiamo pensare ai nostri obiettivi, al nostro campionato e cercare di raggiungere quanto prima possibile la salvezza. Tutto il resto saranno soddisfazioni".

Sul mancato incasso oggi per il settore ospiti vuoto.

"Appello alle istituzioni? Se lo guardiamo sotto l’aspetto economico è una perdita non preventivata, ma non è su quello che dobbiamo riflettere. Ma sul fatto che facciamo un danno al sistema calcio. Noi tutti oggi aspettavamo una partita del genere per dare ai tifosi, e non soltanto dell’Inter ma anche ai nostri, di poter vivere un momento di sport, gioia e divertimento. È chiaro che queste cose che accadono fanno male al calcio e spero che quello di Cremona sia uno tra gli ultimi fatti del genere da registrare".