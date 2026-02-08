Manuel Akanji ha contribuito con il suo gol a chiudere la pratica contro il Sassuolo. Ha parlato così a Sky: "Credo sia stata una vittoria molto importante, non è stata semplice come può sembrare. Primo tempo equilibrato, nella ripresa abbiamo spinto e dilagato, con il rosso la partita si è chiusa. E' stato un ottimo risultato per noi. Ovviamente vogliamo vincere lo Scudetto, bisogna vincere per restare in cima. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. E' un bel vantaggio avere un crossatore come Dimarco. I piazzati sono importanti e decisivi nelle partite: il cross del gol del vantaggio è stato bello. I piazzati possono cambiare le partite".

Sulla difesa a campo aperto, Akanji ha dichiarato: "Dobbiamo farci trovare pronti quando perdiamo la palla. Normalmente abbiamo un'ottima velocità e riusciamo a tenere il passo degli attaccanti, ma il lavoro che occorre fare è di compattezza e di squadra. In contropiede dobbiamo farci trovare pronti per stroncare gli attacchi pericolosi".