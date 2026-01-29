Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della prima fase di Champions League.

"Bella vittoria, dovevamo provarci e dovevamo tornare alla vittoria. L'Inter lo ha fatto bene, anche se non è stata una partita belissima. Incredibile lo stato di forma di un campione come Dimarco. Molto bene Diouf, Frattesi e Sommer. Se Davide resta all'Inter, potrà essere importante nelle rotazioni di Chivu. C'è rammarico perché eravamo nella top8 a 10 minuti dalla fine e per quel rigore concesso in favore del Liverpool".