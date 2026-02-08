Nel post-partita di Reggio Emilia, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo contro il Sassuolo: "171 gol? Mi vengono i brividi perché ricordo la mia infanzia e i primi passi di quando mio papà mi accompagnava a calcio. Raggiungere questo traguardo è davvero stupendo con questa maglia gloriosa. Contano gli obiettivi collettivi, ma raggiungere quelli personali significa aiutare la squadra. Dimarco? Scherziamo sempre con Kolarov. Avere un battitore come Dimarco è sempre un vantaggio. Mi cerca sempre, è in fiducia e conta che l'Inter deve vincere.