L'Inter Primavera pareggia 2-2 a Cagliari. La squadra di Carbone ha iniziato muovendo il pallone e tenendo alto il baricentro, ma i padroni di casa sono stati bravi a fare densità e a impedire ai nerazzurri di trovare gli spazi necessari per sbloccarla. Poi al 16' il primo episodio: tocco di mano di Nenna e rigore per il Cagliari, convertito da Sugamele. Lo stesso Sugamele ha raddoppiato al 36'. L'Inter comunque non è mai andata in difficoltà sul piano del gioco, pur non creando granché in attacco. Il copione è stato lo stesso in avvio di ripresa, fino al 74'. Nenna in area di rigore si è riscattato dopo il rigore causato e ha accorciato le distanze in mischia, dopo corner ben battuto da Marello. Ancora Marello a pennellare l'assist per Mancuso dieci minuti più tardi, con il 2-2 di testa del centrocampista entrato nel corso della ripresa. L'Inter conquista quindi un punto buono per muovere la classifica: i nerazzurri restano al quinto posto nel Primavera 1.
IL TABELLINO
CAGLIARI-INTER 2-2
Marcatori: Sugamele (16' R, 36'), Nenna (74'), Mancuso (84')
CAGLIARI (3-5-2): Kahayov; Doppio, Franke, Prettenhoffer; Grandu, Russo, Roguski (dal 74' Nunn), Tronci (dall'80 Sulev), Marini; Sugamele, Costa (dall'80' Hamdaoua).
A disposizione: Lesiewicz, Sarno, Pintus, Malfitano, Cogoni, Cardu, Goryanov, Skjold
Allenatore: Francesco Pisano
Ammoniti: Roguski (42'), Marini (90'+5)
INTER (4-3-3): Farronato; Williamson (dal 46' Marello), Nenna, Mackiewicz (dal 46' Peletti), Della Mora (dal 68' Ballo); Zarate (dal 57' Mancuso), La Torre, Vukoje (dal 68' Putsen); Pinotti, Kukulis, El Mahboubi
A disposizione: Taho, Adomavicius, Cerpelletti, Conti, Garonetti, Carrara
Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: A.Colelli (sez. di Ostia)
Assistenti: Scarpati-Andriambelo
RIVIVI IL LIVE
12.58 - Finisce qui. Cagliari e Inter si spartiscono la posta in palio, 2-2 in Sardegna.
90'+6 - Batte male Ballo, palla respinta.
90'+5 - Ammonito Marini, fallo tattico su El Mahboubi. Ultima palla della partita sulla punizione. Intanto espulso Pisano.
90'+1 - Quattro minuti di recupero.
90' - Marello crossa per Mancuso, tiro ribattuto per l'autore del 2-2. Sulla seconda palla calcia di prima Ballo: a lato il suo tentativo.
87' - Ora spinge forte l'Inter, che vuole completare la rimonta. El Mahboubi cerca di anticipare Marini sul secondo palo, ma la chiusura dell'esterno sinistro dei rossoblu è puntuale. Fallo quindi di El Mahboubi.
IL GOL - Punizione dalla sinistra battuta meravigliosamente da Marello con il suo mancino. Sul secondo palo incorna Mancuso, nulla può Kahayov: palla in porta e 2-2, tutto di nuovo in parità.
84' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! MANCUSO FA 2-2!
80' - Pisano sceglie Hamdaoua e Sulev. Prendono il posto di Costa e Tronci.
79' - Che occasione per il pareggio! Cross dalla sinistra di Pinotti che cade sul destro di Kukulis. Il lettone non trova l'impatto con la sfera con il piatto al volo e la palla sfila.
78' - Pinotti ci prova con la soluzione individuale. Tiro a giro, palla alta.
75' - Esce Roguski, entra Nunn. Per il Cagliari è il primo cambio
IL GOL - Cross di Marello su corner, batti e ribatti e la palla resta lì. Il più veloce di tutti è Nenna, che gira in porta con veemenza. Partita riaperta a quindici dalla fine.
74' - GOOOOOLLLLL DELL'INTER! La riapre Nenna! 2-1!
73' - Ballo crossa dallo spigolo dell'area di rigore, ottima chiusura di Doppio che anticipa Kukulis e mette in corner.
68' - Ultimi due cambi per l'Inter. Putsen per Vukoje, Ballo invece prende il posto di Della Mora. Carbone esaurisce quindi le sostituzioni.
61' - Girata di Vukoje dal limite dell'area: ancora una soluzione senza grandi possibilità di successo per l'Inter, che fatica a creare vere palle gol.
59' - Pinotti innesca El Mahboubi dopo una bella serpentina. Fa buona guardia la difesa cagliaritana.
57' - Altro cambio per Carbone: entra Mancuso per Zarate, oggi capitano ma decisamente fuori partita.
56' - Vukoje raccoglie una palla vagante in area di rigore e tenta il dribbling su Kahayov. Bravo il portiere bulgaro in uscita bassa.
56' - Discesa palla al piede di Sugamele, che questa volta esagera scegliendo la soluzione personale. Tiro alto.
54' - Ci prova Vukoje: tiro al volo alto dal limite dell'area. In precedenza Kukulis aveva cercato ancora il colpo di testa senza grande fortuna.
52' - Primo squillo dell'Inter. Cross dalla destra che arriva a Pinotti dopo un tentativo di girata aerea di Kukulis. L'ala sinistra nerazzurra tenta la sforbiciata, ma la difesa si oppone e respinge.
12.07 - Si ricomincia. Via alla ripresa.
12.06 - Le squadre rientrano sul terreno di gioco. L'Inter manda in campo Peletti e Marello per Mackiewicz e Williamson.
Il primo tempo si chiude con il Cagliari avanti di due. L'Inter ha mosso il pallone, schiantandosi sul 5-3-2 ben disegnato da Pisano. Poco spazio e, di conseguenza, poche occasioni per i nerazzurri, che hanno invece pagato caro due leggerezze: il fallo di mano di Nenna e l'errore di Mackiewicz. Sugamele non ha sbagliato dal dischetto al 16' e ha raddoppiato al 36' con un bel tiro da fuori. Servirà qualcosa di diverso alla squadra di Carbone nella ripresa per riuscire a riprendere le redini della partita.
11.49 - Fischia Colelli. Si rientra negli spogliatoi sul 2-0 per il Cagliari.
42' - Ammonito Roguski, intervento in ritardo su La Torre.
IL GOL - Errore in costruzione di Mackiewicz. Il passaggio sbagliato del polacco trova Sugamele, che punta la porta e decide di mettersi in proprio. Proprio lo stesso Mackiewicz non riesce a contenere l'avanzata dell'attaccante avversario, che dal limite dell'area calcia di sinistro a incrociare. Immobile Farronato, 2-0.
36' - Gol del Cagliari, ancora Sugamele, 2-0.
32' - Torna a farsi vedere il Cagliari. Sugamele ci prova da lontano, palla altissima.
30' - Bella accelerazione di El Mahboubi. Vukoje recupera palla e serve il compagno dopo una bella giocata. L'ala marocchina crossa sul secondo palo, provvidenziale intervento di Grandu ad anticipare tutti.
25' - Palla recuperata sulla trequarti offensiva da Zarate, che allarga per Pinotti. Pinotti cerca il cross, che viene deviato e rischia di diventare insidiosissimo, ma la sfera supera la traversa e si spegne in corner.
19' - Pinotti sgasa a sinistra e mette un bel cross. Vukoje per poco non ci arriva di testa, El Mahboubi colpisce al volo in modo strano e sostanzialmente respinge il traversone del compagno. Poi La Torre ci prova da fuori di prima intenzione ma è impreciso.
IL GOL - Rincorsa corta e decisa: Sugamele incrocia con il mancino e la mette sotto l'incrocio. Gran rigore per l'attaccante di Pisano.
16' - Gol del Cagliari. Sugamele non sbaglia e fa 1-0.
15' - Rigore per il Cagliari. Colelli indica il dischetto, fallo di mano di Nenna su cross di Sugamele.
14' - Grande occasione per l'Inter! El Mahboubi riceve sulla destra, si accentra e mette un traversone a rientrare con il sinistro. Vukoje spizza, sul secondo palo è in ritardo Kukulis che non riesce a trovare la porta.
10' - Si fa vedere in area l'Inter. Della Mora crossa fortissimo, Pinotti cerca l'acrobazia: coefficiente di difficoltà elevatissimo, palla lontana dallo specchio della porta.
7' - Palla persa pericolosa dall'Inter a centrocampo. Sugamele e Costa ripartono in campo aperto ma non riescono ad arrivare al tiro. Proprio questo può essere uno dei pericoli per i nerazzurri nella gara, con i sardi bassi in fase difensiva ma pronti a ripartire.
4' - Avvio autorevole dell'Inter, che palleggia a buon ritmo. Cagliari rintanato nella propria metà-campo.
11.04 - Via alla gara! Inizia la sfida tra Cagliari e Inter.
11.02 - Squadre in campo in Sardegna. L'Inter veste la maglia da trasferta bianca, padroni di casa in tradizionale completo rossoblu. Qualche minuto di ritardo.
Dopo la bella e importante vittoria di Colonia, l'Inter Primavera vola a Cagliari. La squadra di Benny Carbone è orfana di alcuni giocatori centrali, come Mosconi, Iddrissou e Zouin nel pacchetto offensivo. Solo panchina invece per Taho, Marello, Cerpelletti e Mancuso, protagonisti in Germania nella sfida di Youth League. Il turnover è quasi obbligato per Carbone, tra i ragazzi impegnati con l'U23 e le tante gare infrasettimanali: già settimana prossima infatti, mercoledì, la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Anche il Cagliari, invece, è costretto a rinunciare a Yael Trepy, ormai stabilmente aggregato alla Prima Squadra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 11.
Autore: Alessandro Savoldi
