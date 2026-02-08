Le difficoltà dell'Inter negli scontri diretti finora sono state mascherate dal passo spedito contro le piccole e le squadre di metà classifica. Finora la squadra di Chivu ha battuto tutte, eccezion fatta per Milan, Juventus e Napoli, mentre i rossoneri hanno vinto più big match ma perso punti chiave tra la sconfitta con la Cremonese e i tanti pareggi compreso quello con il Sassuolo, oggi avversario di Lautaro e soci.

"La calcolatrice, alla fine, la tengono in considerazione tutti - scrive Tuttosport -. Più delle difficoltà nei big match, che per il romeno sono un tema soprattutto mediatico: tre punti sono tre punti. Vero fino a un certo punto, ma è nelle gare non ad alta quota che Chivu ha costruito la montagna da cui guarda tutti dall’alto in basso. Lautaro & co vantano 55 punti: delle quindici partite rimanenti, otto riguardano formazioni attualmente nella parte destra della classifica. Vincendole tutte, l’Inter sarebbe già a 79: più che sufficienti per l’obiettivo minimo Champions, secondo i calcoli di Allegri. Ma anche una discreta polizza scudetto: nelle ultime cinque stagioni, solo due volte - e in entrambi i casi si trattava dell’Inter - la formazione seconda in classifica è arrivata più in alto di così".