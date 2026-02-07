Nato e forgiato nell'Inter, Aleksandar Stankovic in questi mesi si sta facendo apprezzare nell'avventura con il Club Brugge. Prima dell'esperienza in Belgio, però, il centrocampista si era messo in luce anche con la maglia del Lucerna: "Raramente ho visto la gratitudine di Aleksandar - assicura ai microfoni di HLN il direttore sportivo del club svizzero, Remo Meyer -. Per la sua età è molto maturo. È incredibile, un esempio per molti per come scende in campo ogni giorno. Ha tanta grinta e tanta voglia di migliorare. È così lucido e acuto. Uno stratega. Dentro e fuori dal campo".

Il discorso tocca poii anche il tema Inter, che dopo averlo avuto nel settore giovanile e averlo ceduto al Club Brugge ha comunque voltuto mantenere una recompra sul cartellino del ragazzo: "Credo che abbia anche avuto qualche difficoltà nel settore giovanile dell'Inter. Sempre quelle aspettative intorno al suo nome. È stato un bene per lui non dover pensare a suo padre ogni giorno in quella stagione con noi. Gli ha fatto bene. Ho trovato strano che l'Inter non lo abbia ripreso subito. Quando vedi come si sta sviluppando e adattando e quanto è bravo a ragionare... sarebbe una sorpresa se un giorno non raggiungesse il massimo livello".