Il Corriere dello Sport conferma quanto riferito dagli altri quotidiani sportivi: l'Inter punta con forza Takir Muharemovic per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il club nerazzurro è pronto ad un massiccio restyling del pacchetto arretrato, dalla prossima stagione quasi certamente orfano di Acerbi, De Vrij, Sommer e Darmian, tutti in scadenza di contratto.

Per ringiovanire e rinforzare la retroguardia piace il centrale del Sassuolo, che secondo il Corsport "ha certamente l’identikit giusto per rispondere alla chiamata interista. Innanzitutto è giovane, visto che compirà 23 anni a fine febbraio. Inoltre è di piede mancino: dettaglio tutt’altro che trascurabile tenuto conto che, con l’addio di Acerbi, rimarrebbe il solo Bastoni, come sinistro. Il terzo elemento è il prezzo: la valutazione di Muharemovic si aggira sui 25-30 milioni, quindi entro o poche oltre i parametri standard fissati da Oaktree".



In questa storia recita un ruolo fondamentale anche la Juventus, da cui il Sassuolo ha prelevato il bosniaco i bianconeri hanno conservato il 50% sulla rivendita. Sul giocatore c'è anche il Bournemouth in particolare, ma secondo il giornale romano l'Inter potrebbe far leva "sullo storico canale preferenziale tra Marotta e Carnevali", magari "mettendo in piedi l’affare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto".