Il Corriere dello Sport conferma quanto riferito dagli altri quotidiani sportivi: l'Inter punta con forza Takir Muharemovic per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il club nerazzurro è pronto ad un massiccio restyling del pacchetto arretrato, dalla prossima stagione quasi certamente orfano di Acerbi, De Vrij, Sommer e Darmian, tutti in scadenza di contratto. 

Per ringiovanire e rinforzare la retroguardia piace il centrale del Sassuolo, che secondo il Corsport "ha certamente l’identikit giusto per rispondere alla chiamata interista. Innanzitutto è giovane, visto che compirà 23 anni a fine febbraio. Inoltre è di piede mancino: dettaglio tutt’altro che trascurabile tenuto conto che, con l’addio di Acerbi, rimarrebbe il solo Bastoni, come sinistro. Il terzo elemento è il prezzo: la valutazione di Muharemovic si aggira sui 25-30 milioni, quindi entro o poche oltre i parametri standard fissati da Oaktree". 
 
In questa storia recita un ruolo fondamentale anche la Juventus, da cui il Sassuolo ha prelevato il bosniaco i bianconeri hanno conservato il 50% sulla rivendita. Sul giocatore c'è anche il Bournemouth in particolare, ma secondo il giornale romano l'Inter potrebbe far leva "sullo storico canale preferenziale tra Marotta e Carnevali", magari "mettendo in piedi l’affare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto".

Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 11:00
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
