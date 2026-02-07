Dopo il turnover massiccio in Coppa Italia contro il Torino, Chivu è pronto nuovamente ad affidarsi ai titolarissimi in vista della trasferta cruciale  di domani contro il Sassuolo.Come riportato da Sky Sport, in porta riecco Sommer. Davanti a lui il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni.

Luis Henrique e Dimarco torneranno sugli esterni dopo le buone indicazioni arrivate da Kamate e Cocchi. Zielinski play, Mkhitaryan e Sucic le mezzali con Frattesi dalla panchina. In avanti dovrebbe ricomporsi la ThuLa, con Thuram favorito su Esposito

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 07 febbraio 2026 alle 21:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
