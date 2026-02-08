"Please stay. I want you, I need you, oh, God. Don't take these beautiful things that I've got" canta Benson Boone nella sua Beautiful Things, uno dei brani più celebri del cantautore statunitense che, pizzicato a Santa Clara dove questa notte andrà in scena la finale di Superbowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. Il cantante a quanto pare però non è soltanto un fan di Superbowl e si è dichiarato anche tifoso di calcio, nella fattispecie dell'Inter, squadra alla quale il ventitreenne di Monroe dedica proprio la sua Beautiful Things.

"Dedico questa canzone all'Inter" ha detto prima di intonare un "please stay" che rivolge alla Beneamata alla quale poi promette: "Alla fine del mese sarò a Milano, sto arrivando da te" ha detto mentre, entusiasta, sventolava una maglia nerazzurra.