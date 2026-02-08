Ora che Hakan Calhanoglu viaggia verso il pieno recupero, cosa deve fare Cristian Chivu con Piotr Zielinski, che in queste settimane ha fornito prestazioni di altissimo livello? Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno in tal senso le idee chiare: "Zielinski non può uscire dal campo, è uno dei tre giocatori più importanti dell'Inter. Deve essere titolare con minutaggio più dosato per Henrikh Mkhitaryan", rispondono i giornalisti di Sport Mediaset.