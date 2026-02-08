Tarik Muharemovic è il grande obiettivo dell'Inter per l'estate. Il bosniaco, oggi avversario dei nerazzurri al Mapei Stadium, viene valutato da Sassuolo circa 30 milioni di euro. "Stasera Marotta e Ausilio potranno vederlo di nuovo in azione dal vivo: giovane (23 anni il 28 febbraio), mancino, in grado di fare il Bastoni o l’Acerbi nella difesa a tre di Chivu della prossima stagione - scrive La Gazzetta dello Sport -. Lui che ora, con Grosso, gioca centrale in una linea a quattro. L’Inter si è convinta sul doppio fronte: quello anagrafico e quello qualitativo, perché negli uffici di Viale della Liberazione la duttilità è pregio assai apprezzato". 

Sul difensore c'è anche la Juventus, ex club del giocatore che conserva ancora il 50% sulla sua futura rivendita. Uno scenario che comunque non abbassa l'interesse del club nerazzurro, nella prossima stagione chiamato a sostituire il 37enne Acerbi e il 34enne De Vrij che andranno in scadenza. 

Dom 08 febbraio 2026
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
