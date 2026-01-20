Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter contro l'Arsenal in Champions League.

"Si sapeva che sarebbe stata una partita complicata e difficile. Chivu ha deciso di giocarsela a viso aperto, con la squadra titolarissima. L'Arsenal ha dimostrato già nei primi mintui di essere più forte dell'Inter. Sucic promosso, uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, prima di calare nel secondo tempo alla distanza. Sconfitta meritata, l'Arsenal è più forte di noi con un ritmo infernale. L'Inter ha giocato anche una buona partita. Giocheremo i playoff, ora testa al Pisa".