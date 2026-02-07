Grande accoglienza per Hakan Calhanoglu ad Appiano Gentile. Ad attenderlo fuori dai cancelli del centro sportivo interista c'erano diversi tifosi, pronti a strappare foto e autografi al momento del suo arrivo in macchina, ma non solo. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, infatti, c'è stato anche chi ha domandato al turco se ce la facesse a tornare a disposizione per il 14 febbraio, giorno del big match tra Inter e Juventus: "Sì sì, ce la faccio", la risposta di Calha, che poi ha rassicurato sul fatto che il recupero dall'infortunio procede bene.

Il regista dell'Inter salterà la trasferta contro il Sassuolo, ma la prossima settimana dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo in vista del Derby d'Italia.