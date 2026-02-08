Se, come in tanti dicono, nei campionati esistono partite chiave, più importanti di altre per qualche motivo, quella di oggi per l'Inter è lo di sicuro. I nerazzurri fanno visita a un Sassuolo ritrovato e di nuovo in salute, che recupera diversi elementi dopo un periodo difficile. Lautaro e compagni, però, hanno dimostrato in più di un'occasione di saper rispondere presente nei momenti delicati. E questo è uno di quelli.

QUI SASSUOLO – Dopo una parentesti complicata, Grosso ritrova Berardi e con lui l'anima della squadra. Non casuali, dunque, le due vittorie di fila dopo sette gare senza i tre punti. Sarà ancora 4-3-3, con tutti gli interpreti principali ai loro posti. Da Koné a Thorstvedt, da Berardi a Laurienté: ci sono tutti. Ai box solo il secondo portiere Turati e i soliti Boloca, Candé e Pieragnolo. In panchina anche gli ultimi arrivati, tra i quali Bakola e N'Zola.

QUI INTER – Chivu ricambia ancora la sua Inter. Rispetto al match di coppa col Torino di mercoledì scorso, tornano dall'inizio i titolari. In porta Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa; Luis Henrique e Dimarco sulle fasce; Zielinski e Sucic in mezzo; Lautaro in attacco. Unico confermato resta Mkhitaryan. Da capire la situazione di Thuram: occhio a Esposito che insidia il posto del francese e potrebbe ancora partire dal 1' con il capitano nell'attacco interista. Restano indisponibili Dumfries, Calhanoglu e Barella: i due centrocampisti dovrebbero tornare tra i convocati per la partita con la Juventus di sabato prossimo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Panchina: Satalino, Zacchi, Romagna, Garcia, Coulibaly, Pedro Felipe, Lipani, Vrankcx, Iannoni, Volpato, Fadera, Bakola, Moro, N'Zola.

Allenatore: Grosso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Boloca, Turati, Candé, Pieragnolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Kamaté, Frattesi, Diouf, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dumfries, Calhanoglu, Barella.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Vecchi e Ceccon.

Quarto ufficiale: Galipò.

Var: Camplone.

Avar: Aureliano.

