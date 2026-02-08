È Luis Henrique il giocatore dell’Inter che, intervistato da Sky Sport, presenta la sfida di questa sera del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Quale può essere la difficoltà di stasera?

“Il Sassuolo è forte fisicamente, dobbiamo essere concentrati su questo dettaglio. Hanno qualità e un attacco forte, però abbiamo lavorato per vincere oggi”.

Qual è il margine di miglioramento più importante per te? Ti manca la possibilità di essere decisivo?

“Sì, la verità è che è importante fare gol però ho cambiato lavoro rispetto a Marsiglia. Sono contento, ho la fiducia del mister e questa è la cosa più importante per me”.

Sentite che questa partita è importante in chiave Scudetto?

“Sì, tutte le partite d’ora in poi sono molto importanti”.