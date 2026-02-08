Sconfitta nel recupero per il Bari di Moreno Longo ieri al Danilo Martelli di Mantova, dove i virgiliani hanno trovato la rete del definitivo 2-1 al 94esimo con la zampata vincente di Leonardo Mancuso. Delusione legittima per il tecnico dei Galletti, che nel dopopartita, davanti ai cronisti, parla anche dell'impatto dei nuovi arrivati, tra i quali anche Giacomo De Pieri e Giacomo Stabile. Partendo però dall'autore del gol dei pugliesi: “Cas Odenthal è un giocatore di categoria superiore, i crampi sono conseguenza di un lungo periodo di inattività visto che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. Per quel che riguarda gli altri, ci aspettiamo di più da tutti i nuovi arrivati, ma inserirli rapidamente in un sistema organizzato non è semplice. Anche Esteves ha avuto pochissima continuità a questi livelli. Il mercato di gennaio non è quello di giugno, i ragazzi vanno inseriti anche se non hai tempo; devono anche essere bravi i giocatori ad accorciare questi tempi".